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08:07, 27 июля 2024Силовые структуры

Стало известно об уголовном деле в отношении Ходорковского

ТАСС: Ходорковскому грозит дело за нарушение правил деятельности иноагента
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, 2005 год

Михаил Ходорковский и Платон Лебедев, 2005 год. Фото: Den Knapweed/Russian Look

В отношении бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан иноагентом) могут возбудить уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом стало известно ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Основания для возбуждения дела есть», — поведал собеседник агентства.

В начале июля сообщалось, что Генпрокуратура добилась конфискации в пользу государства имущества Ходорковского и бывшего главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей.

Ходоровский был внесен в реестр иноагентов в мае 2022 года.

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      Марина Совина
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