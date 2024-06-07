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12:03, 7 июня 2024Силовые структуры

Россия конфисковала у Ходорковского активы на 10 миллиардов рублей

Краснов: прокуратура добилась конфискации имущества Ходорковского на 10 млрд
Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский. Фото: Tobias Schlie / Reuters

Генпрокуратура России добилась конфискации в пользу государства имущества бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей. Об этом «Интерфаксу» заявил генпрокурор Игорь Краснов.

По его словам, по искам надзорного ведомства суд обратил активы осужденных бизнесменов в счет оплаты долга в казну. Речь идет о домах Ходорковского, Лебедева, Леонида Невзлина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) в элитном коттеджном поселке Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, а также дом приемов компании.

Имущество изъято по приговору Мещанского суда от 2005 года, согласно которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов.

Мещанский суд Москвы назначил на 13 июня рассмотрение второго иска Генпрокуратуры к экс-владельцам «ЮКОСа» об изъятии 1,4 миллиарда рублей.

МВД России переобъявило Ходорковского в розыск по статье 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»). Поводом стали комментарии в сети о выплатах семьям участников спецоперации.

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      Любовь Ширижик
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