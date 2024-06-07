Прокуратура вернула в собственность России 100 предприятий на триллион рублей

Краснов: прокуратура вернула государству более 100 предприятий

Начало событий в новости Россия конфисковала у Ходорковского активы на 10 миллиардов рублей

Прокуратура вернула в собственность России свыше 100 предприятий общей стоимостью один триллион и 300 миллиардов рублей. Об заявил генпрокурор Игорь Краснов в интервью «Интерфаксу» на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, активы были возвращены в госсобственность по искам прокуроров, подаваемых ими с 2022 года. В их числе были требования об изъятии имущества в рамках антикоррупционной борьбы.

В 2023 году прокуроры добились возврата государству 20 стратегических предприятий, которыми незаконно завладели иностранные резиденты и использовались ими в ущерб интересам России, отметил Краснов. Он отметил, что совокупная стоимость возвращенных активов превышает 370 миллиардов рублей.

Генпрокурор также рассказал, что его ведомство добилось конфискации в пользу государства имущества бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) и экс-главы группы «МЕНАТЕП» Платона Лебедева стоимостью почти 10 миллиардов рублей.