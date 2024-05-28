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11:17, 28 мая 2024Силовые структуры

Назначена дата слушаний по иску Генпрокуратуры к Ходорковскому

Суд рассмотрит 13 июня иск Генпрокуратуры РФ к Ходорковскому на 1,4 млрд руб

Фото: Алексей Витвицкий / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы назначил на 13 июня рассмотрение иска Генпрокуратуры России к бывшему владельцу нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом), экс-главе группы «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву и «Сибирской лизинговой компании» об изъятии в доход государства 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В иске ведомство требует конфискации денежных средств на счетах ряда компаний, участвовавших в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов — «Ратибор», «Спецавтотранс», «Восточно-сибирская сервисная компания», «Рентли», «Эвойл», «Сатурн XXV», «Фаргойл», «Сибирская лизинговая компания» и «Менатеп лимитед». Объем взыскиваемой суммы равен 986 миллионов рублей и 1,8 миллиона долларов.

По первому иску Генпрокуратуры суд конфисковал в пользу России дома бывших руководителей нефтяной компании в «Яблоневом саду» в подмосковном Одинцово. Среди них жилье Ходорковского, Лебедева, Леонида Невзлина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). В список изымаемой недвижимости попал и дом приемов компании.

Имущество изъято по приговору Мещанского суда от 2005 года, согласно которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов.

МВД России переобъявило Ходорковского в розыск по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») Уголовного кодекса России. Поводом стали комментарии в сети о выплатах семьям участников спецоперации.

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      Любовь Ширижик
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