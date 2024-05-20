Раскрыта суть нового иска Генпрокуратуры России к бывшим владельцам ЮКОСа

Прокуратура требует изъять у Ходорковского и Лебедева в доход РФ 1 млрд рублей

Генпрокуратура требует изъять у бывшего владельца нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом) один миллиард рублей и два миллиона долларов, находящихся на его банковских счетах. Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск подан надзорным ведомством в Мещанский суд столицы. Ответчиком по нему также является партнер Ходорковского Платон Лебедев.

Генпрокуратура в своем иске выдвинула требования обратить в доход государства средства на счетах ряда компаний, участвующих в криминальных схемах по уклонению от уплаты налогов — «Ратибор», «Спецавтотранс», «Восточно-сибирская сервисная компания»", «Рентли», «Эвойл», «Сатурн XXV», «Фаргойл», «Сибирская лизинговая компания» и «Менатеп лимитед».

Объем взыскиваемой сумму равен — 986 миллиона рублей и 1,8 миллиона долларов.

О подаче нового иска против Ходорковского и Лебедева сообщалось 16 мая. По первому иску Генпрокуратуры суд конфисковал в пользу России дома бывших руководителей нефтяной компании в «Яблоневом саду» в подмосковном Одинцово. Среди них жилье Ходорковского, Лебедева, Леонида Невзлина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). В список изымаемой недвижимости попал и дом приемов компании.

Имущество изъято по приговору Мещанского суда от 2005 года, согласно которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов.

МВД России переобъявило Ходорковского в розыск по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России. Поводом стали комментарии в сети о выплатах семьям участников СВО.