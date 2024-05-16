В России решили снова засудить бывших владельцев «ЮКОСа»

Генпрокуратура РФ подала иск к Ходорковскому и Лебедеву

Генпрокуратура России подала иск к бывшим владельцам нефтяной компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому (признан в РФ иноагентом) и Платону Лебедеву. Об этом сообщает РБК.

Также ответчиком по делу стала «Сибирская лизинговая компания». Издание ссылается на картотеку дел. Иск надзорного ведомства зарегистрировал Мещанский районный суд Москвы. Его детали не раскрываются.

25 января сообщалось, что по иску Генпрокуратуры суд конфисковал в пользу России дома бывших руководителей нефтяной компании в «Яблоневом саду» в подмосковном Одинцово. Среди них жилье Ходорковского, Лебедева, Леонида Невзлина (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента). В список изымаемой недвижимости попал и дом приемов компании.

Имущество изъято по приговору Мещанского суда от 2005 года, согласно которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы за неуплату налогов.

МВД России переобъявило Ходорковского в розыск по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России. Поводом стали комментарии в сети о выплатах семьям участников СВО.