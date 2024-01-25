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05:44, 25 января 2024Силовые структуры

Дом Ходорковского в Подмосковье конфисковали по решению суда

«Ъ»: суд конфисковал дома руководителей ЮКОСа в «Яблоневом саду» в Подмосковье
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

По иску Генпрокуратуры суд принял решение конфисковать в пользу государства дома руководителей ЮКОСа в «Яблоневом саду» в подмосковном Одинцово. Среди владельцев значились основатель ЮКОСа Михаил Ходорковский (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), Леонид Невзлин (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента), Платон Лебедев, экс-представители топ-менеджмента фирмы, в список изымаемой недвижимости попал и дом приемов компании, передает «Ъ».

Исковое заявление Генпрокуратуры, поданное в октябре 2023 года, одобрили 17 января. Сторонам предоставили время на сбор и предоставление на заседании суда доказательств.

Уточняется, что представители Генпрокуратуры руководствовались приговором Мещанского райсуда от 2005 года, согласно которому Ходорковский и Лебедев были приговорены к девяти годам лишения свободы, в частности за неуплату налогов.

Ранее стало известно, что Ходорковского переобъявили в розыск 9 января по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК России. Поводом стали комментарии в сети о выплатах семьям участников СВО.

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