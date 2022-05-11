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Названа причина смерти умершего на сеансе шаманов экс-топ-менеджера «Лукойла»

Бывший топ-менеджер «Лукойла» скончался на сеансе шаманов из-за сердечной недостаточности

Фото: Shutterstock

Бывший топ-менеджер «Лукойла» и миллиардер Александр Субботин, которого ранее обнаружили мертвым в подвале дома в Мытищах после сеанса у шаманов, скончался из-за острой сердечной недостаточности. Причину смерти экс-сотрудника компании назвала в ходе беседы с ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, тело миллиардера было обнаружено 8 мая в частном доме в деревне Ульянково в Мытищах, где мужчина вместе со своей личной охраной находился несколько дней. При этом осматривавшие труп специалисты видимых признаков насильственной смерти на нем не обнаружили. В ходе судебно-медицинской экспертизы было предварительно установлено, что Субботин скончался из-за проблем с сердцем.

Как уточнила Врадий, уголовных дел по факту гибели бывшего топ-менеджера не возбуждалось. В настоящее время следователи продолжают опрашивать родственников миллиардера и жильцов домов, соседствующих с тем, где было найдено тело.

Ранее стало известно, что Субботин умер в ходе антипохмельного сеанса при загадочных обстоятельствах. Сообщалось, что мужчина обратился к так называемому шаману Магуа, чтобы избавиться от похмелья, однако в ходе сеанса его состояние резко ухудшилось. Позже миллиардер умер в подвале.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах утверждал, что по факту смерти Субботина возбудили уголовное дело, которое находится в производстве Мытищинского МУ МВД.

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Варвара Кошечкина
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