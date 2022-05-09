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Бывший топ-менеджер «Лукойла» умер в подвале у шаманов в Мытищах

Mash: бывший топ-менеджер «Лукойла» Субботин умер после антипохмельного сеанса с шаманами

Фото: magua flores / YouTube

Бывший топ-менеджер «Лукойла» и миллиардер Александр Субботин умер в ходе антипохмельного сеанса при загадочных обстоятельствах. О происшествии сообщил Telegram-канал Mash.

В деле фигурирует так называемый шаман Магуа и его жена. Они принимали клиентов в обычном доме в частном секторе в городе Мытищи и лечили своих пациентов с помощью нетрадиционной медицины — в своих обрядах они использовали жабий яд, петушиную кровь и помощь духов.

Погибший регулярно пользовался их услугами и обратился с просьбой вылечить его от похмелья, но во время сеанса у него резко ухудшилось самочувствие. Шаман не стал вызывать скорую и ограничился использованием корвалола, после отнес Субботина в подвал. Чуть позднее миллиардер скончался.

Ранее полиция Женералитета Каталонии заявила, что бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня мог убить свою жену и дочь на почве ненависти к женщинам. В заявлении правоохранителей был использован термин «фемицид», которым описывают убийство женщин по половому признаку. В полиции допустили и другие версии произошедшего, но отказались сообщать какие-либо детали, сославшись на «режим секретности» в связи с продолжающимся расследованием дела.

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Дмитрий Сотак
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