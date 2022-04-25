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Озвучена версия смерти семьи бывшего топ-менеджера «Новатэка» в Испании

Следствие допустило убийство по половому признаку в деле бывшего топ-менеджера «Новатэка»

Фото: Telegram-канал «Baza»

Бывший топ-менеджер «Новатэка» Сергей Протосеня мог убить свою жену и дочь на почве ненависти к женщинам. Такую версию следствия озвучила полиция Женералитета Каталонии (Mossos d'Esquadra) в комментарии «Ленте.ру».

В заявлении правоохранителей был использован термин «фемицид», которым описывают убийство женщин по половому признаку. В полиции допустили и другие версии произошедшего, но отказались сообщать какие-либо детали, сославшись на «режим секретности» в связи с продолжающимся расследованием дела.

Ранее стало известно, что основная версия гибели Протосени, найденного мертвым в Испании, — самоубийство. Отмечалось, что все признаки указывают на суицид, однако власти страны ждут результатов вскрытия. Местные СМИ также сообщали, что, по одной из версий, Протосеня зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой.

Бывшего топ-менеджера, его 53-летнюю жену и 15-летнюю дочь нашли мертвыми 21 апреля в их доме в испанском городе Льорет-де-Мар. Сообщалось, что Протосеня владел состоянием в 400 миллионов евро и обычно проживал во Франции, а в Испанию приехал на пасхальные праздники.

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Валентина Шварцман
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