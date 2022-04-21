Названа основная версия гибели бывшего топ-менеджера «Новатэка»

Источник РИА Новости: суицид основная версия гибели топ-менеджера «Новатэка» Протосени

Основная версия гибели бывшего топ-менеджера российской газовой компании «Новатэк» Сергея Протосени, найденного мертвым в Испании, — самоубийство. Об этом рассказал РИА Новости источник в каталонских правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, хотя все признаки указывают на суицид, власти страны ждут результатов вскрытия.

Также уточняется, что российских дипломатов уже уведомили о смерти Протосени и его близких. Однако взаимодействие между двумя странами осложняется решением Испании выслать часть российского диппредставительства, добавил источник.

Ранее сообщалось, что тела Протосени, его жены и дочери были найдены в их доме в испанском городе Льорет-де-Мар. Семья приехала туда на пасхальные праздники. О том, что они перестали выходить на связь, в полицию сообщил один из родственников. Прибывшие на вызов стражи правопорядка обнаружили три тела: два в комнате и одно в саду.

По одной из версий, Протосеня зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой.