Бывшего топ-менеджера «Новатэка», его жену и дочь нашли мертвыми в Испании

Telecinco: бывший топ-менеджер «Новатэка» Протосеня и его семья найдены мертвыми в Испании

Бывший топ-менеджер российской газовой компании «Новатэк» Сергей Протосеня и члены его семьи найдены мертвыми в Испании. Об этом сообщает Telecinco со ссылкой на каталонские правоохранительные органы.

По данным телеканала, тела трех человек были обнаружены во вторник, 19 апреля, в Льорет-де-Мар. Правоохранительные органы не раскрыли их личности. Однако газета Catalunya Diari утверждает, что умершие — это Сергей Протосеня, его 53-летняя жена и 15-летняя дочь.

Уточняется, что бывший топ-менеджер владел состоянием в 400 миллионов евро и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники. О том, что они перестали выходить на связь, в полицию сообщил один из родственников. Прибывшие на вызов стражи правопорядка обнаружили три тела: два в комнате и одно в саду.

Существует версия, что Протосеня зарезал жену и дочь, когда те спали, а затем покончил с собой. Также местные полицейские проверяют причастность к преступлению мафии.

Корреспондент ТАСС связался с пресс-службой каталонских правоохранительных органов, однако там отказались называть имена умерших, сославшись на расследование. Там также подтвердили, что рассматривают первую версию происшествия.