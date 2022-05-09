По факту смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» возбудили уголовное дело

Полиция проведет экспертизу в рамках дела о смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла»

В рамках дела о смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» и миллиардера Александра Субботина будет проведена экспертиза, которая позволит установить его состояние до прибытия медиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что по факту смерти Субботина возбудили уголовное дело, которое находится в производстве Мытищинского МУ МВД. Он отметил, что по делу назначен ряд экспертиз. В частности, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить состояние Субботина до приезда медиков.

«По заявлению хозяина дома, уроженца Харькова Алексея Пиндюрина, Субботин прибыл к нему в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения накануне. Тело миллиардера находилось в подвале дома Пиндюрина, которого еще называют шаман Магуа, в комнате, используемой для проведения ямайских ритуалов вуду», — добавил источник.

Ранее стало известно, что Александр Субботин умер в ходе антипохмельного сеанса при загадочных обстоятельствах. В деле фигурирует так называемый шаман Магуа и его жена.