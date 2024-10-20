Появились подробности последних минут жизни экс-главы ЮКОСа

Экс-глава ЮКОСа Рогачев был в хорошем настроении перед смертью

Незадолго до своей смерти один их бывших руководителей ЮКОСа Михаил Рогачев был в хорошем настроении. Подробности последних минут его жизни сообщает Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Утверждается, что утром в субботу, 19 октября, у Михаила и его супруги гостила сестра жены. После завтрака они собирались проводить гостью, однако Михаил отошел в ванную. Вскоре вместе с приехавшим такси жена обнаружила и машину скорой помощи. Она окрикнула мужа, но тот не отвечал. На полу в ванной она увидела предсмертные записки, часть из которых были напечатаны, а часть — написаны от руки.

Тело экс-главы ЮКОСа было обнаружено под окнами дома 17 в Протопоповском переулке. Первым тело Рогачева увидел сотрудник Службы внешней разведки (СВР) Александр. По его словам, он гулял с собакой, а труп обнаружил около девяти часов утра.

Ранее сообщалось, что последнее сообщение перед смертью бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев отправил своей сестре. «Оля, напиши. Лене пожалуйста, я плохо соображаю», — говорится в сообщении.