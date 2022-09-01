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Глава совета директоров «Лукойла» выпал из окна в месте без камер наблюдения

Глава совета директоров «Лукойла» Маганов выпал из окна в месте без камер наблюдения

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов мог выпасть из окна случайно, когда вышел из палаты покурить. Такую версию со ссылкой на собственные источники приводит Baza.

По данным издания, трагедия случилась со стороны фасада главного корпуса Центральной клинической больницы (ЦКБ), который находится на ремонте. В связи с этим в месте падения из окна Маганова отсутствовали камеры видеонаблюдения.

На окне в палате топ-менеджера нашли пачку сигарет, что может свидетельствовать о его намерении. Балконы не были предназначены для пациентов.

Маганов лежал на плановом обследовании из-за давней патологии. У него были диагностированы проблемы с сердцем. Записки, которая могла бы подтвердить версию о суициде, он не оставил. В соседней с ним палате находилась его жена.

Ранее ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах сообщил, что причиной смерти мог стать суицид. В свою очередь в пресс-релизе «Лукойла» говорится о том, что Маганов скончался после тяжелой болезни. Трагедия произошла в день рождения совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова.

В мае этого года бывшего топ-менеджера «Лукойла», миллиардера Александра Субботина нашли мертвым в подвале дома в Мытищах. По официальной версии, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, а предшествовал трагедии сеанс шаманов.

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Платон Щукин
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