Причиной смерти главы совета директоров «Лукойла» назвали суицид

ТАСС: полиция назвала причиной смерти главы совета директоров «Лукойла» Маганова суицид

Полиция считает, что причиной смерти председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова, найденного под окнами Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве, стал суицид. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает ТАСС.

По его словам, в больницу Маганов попал с сердечным приступом. До этого 67-летний топ-менеджер принимал антидепрессанты.

Равиль Маганов был назначен главой совета директоров «Лукойла» в 2020 году, после смерти своего предшественника Валерия Грайфера. В системе компании он работал с 1993 года.

Инцидент произошел около 7-7:30 в среду, 1 сентября. Тело выпавшего из окна мужчины нашли сотрудники больницы.

В мае этого года бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин был найден мертвым в подвале дома в Мытищах. По данным следствия, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Трагедии предшествовал некий шаманский, в рамках которого Субботин собирался избавиться от похмелья.

