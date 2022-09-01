Причиной смерти главы совета директоров «Лукойла» назвали суицид
Полиция считает, что причиной смерти председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова, найденного под окнами Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве, стал суицид. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает ТАСС.
По его словам, в больницу Маганов попал с сердечным приступом. До этого 67-летний топ-менеджер принимал антидепрессанты.
Равиль Маганов был назначен главой совета директоров «Лукойла» в 2020 году, после смерти своего предшественника Валерия Грайфера. В системе компании он работал с 1993 года.
Инцидент произошел около 7-7:30 в среду, 1 сентября. Тело выпавшего из окна мужчины нашли сотрудники больницы.
В мае этого года бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин был найден мертвым в подвале дома в Мытищах. По данным следствия, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Трагедии предшествовал некий шаманский, в рамках которого Субботин собирался избавиться от похмелья.