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Причиной смерти главы совета директоров «Лукойла» назвали суицид

ТАСС: полиция назвала причиной смерти главы совета директоров «Лукойла» Маганова суицид

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Полиция считает, что причиной смерти председателя совета директоров «Лукойла» Равиля Маганова, найденного под окнами Центральной клинической больницы на улице Маршала Тимошенко в Москве, стал суицид. Об этом со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает ТАСС.

По его словам, в больницу Маганов попал с сердечным приступом. До этого 67-летний топ-менеджер принимал антидепрессанты.

Равиль Маганов был назначен главой совета директоров «Лукойла» в 2020 году, после смерти своего предшественника Валерия Грайфера. В системе компании он работал с 1993 года.

Инцидент произошел около 7-7:30 в среду, 1 сентября. Тело выпавшего из окна мужчины нашли сотрудники больницы.

В мае этого года бывший топ-менеджер «Лукойла», миллиардер Александр Субботин был найден мертвым в подвале дома в Мытищах. По данным следствия, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Трагедии предшествовал некий шаманский, в рамках которого Субботин собирался избавиться от похмелья.

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Платон Щукин
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