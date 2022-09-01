«Лукойл» сообщил о тяжелой болезни погибшего главы совета директоров Равиля Маганова

Нефтегазовая компания «Лукойл» сообщила, что глава его совета директоров Равиль Маганов скончался после тяжелой болезни. Пресс-релиз опубликован на сайте компании.

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО "Лукойл" Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли», — указано на сайте «Лукойла».

Коллектив компании выразил соболезнования семье Маганова. В пресс-релизе также описан профессиональный путь погибшего — он пришел в будущий «Лукойл» на должность оператора нефтепромысла и через несколько лет возглавил производственное объединение «Лангепаснефтегаз». На протяжении многих лет Маганов стоял во главе блока геологоразведки и добычи углеводородов в качестве первого исполнительного вице-президента. Председателем совета директоров компании его избрали в 2020 году.

«Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова "Лукойл" в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира», — заявили в пресс-службе компании.

Маганов выпал с шестого этажа ЦКБ на улице Маршала Тимошенко утром в четверг, 1 сентября. Его тело обнаружил медицинский персонал. Нефтянику было 67 лет. По данным Mash, Маганов лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Полиция считает, что причиной смерти стал суицид.