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Раскрыты подробности болезни выпавшего из окна главы совета директоров «Лукойла»

Mash: глава совета директоров «Лукойла» Маганов лежал в ЦКБ с проблемами сердца

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Глава совета директоров российской нефтяной компании «Лукойл» Равиль Маганов, выпавший из окна шестого этажа ЦКБ на улице Маршала Тимошенко в Москве, лежал в отделении терапии с проблемами сердца. Подробности его болезни раскрывает Mash.

В результате падения Маганов скончался, его тело под окнами ЦКБ обнаружили сегодня утром. На месте работают полиция и Следственный комитет, причины произошедшего устанавливаются.

67-летний Маганов работал в «Лукойле» с 1993 года на должности вице-президента. В 2006-м стал первым исполнительным вице-президентом «Лукойла». Совет директоров он возглавил в 2020 году.

Родной брат Равиля Маганова Наиль Маганов является генеральным директором и членом совета директоров «Татнефти».

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Варвара Кошечкина
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