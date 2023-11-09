Топ-менеджер «Роскосмоса» Овчинников умер в 40 лет. До этого он работал в ФАС и помог раскрыть сговоры на огромные суммы

Замглавы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер в 40 лет после тяжелой болезни

Заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» по экономике и корпоративному управлению Максим Овчинников умер в возрасте 40 лет. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщается в Telegram-канале компании. До «Роскосмоса» Овчинников работал в ФАС, где помогал раскрывать сговоры на огромные суммы.

«Генеральный директор Юрий Борисов и коллектив госкорпорации выражают глубочайшие соболезнования семье Максима Александровича. Светлая память о Максиме Овчинникове навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Уточняется, что топ-менеджер скончался после тяжелой болезни.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Максим Овчинников работал в «Роскосмосе» с 2018 года. Он курировал вопросы экономики и финансов, а также поддерживал развитие корпоративной культуры в отрасли.

С 2007 по 2018 год Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Как отметил бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, при котором Овчинников пришел в госкорпорацию, из ФАС его отпустили с «большой неохотой, там его тоже ценили».

До прихода в «Роскосмос» Овчинников три года работал заместителем главы ФАС

С 2015 по 2018 год Максим Овчинников работал заместителем главы Федеральной антимонопольной службы. За это время ФАС выявила около 100 нарушений условий контрактов по гособоронзаказу (ГОЗ) — со стороны как заказчиков, так и исполнителей.

В частности, в 2016 году ФАС совместно с Генеральной прокуратурой выявила, что в рамках политики импортозамещения при поставках техники на оборонные предприятия российские компании приобретали иностранное оборудование, переклеивали лейблы и затем продавали его как отечественное.

В 2017 году ФАС обнаружила сговор при проведении около 50 торгов на сотни миллионов рублей по закупке противогазов «практически для всех ведомств», которые обязаны их закупать.