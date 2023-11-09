Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 9 ноября 2023Россия

Умер 40-летний топ-менеджер «Роскосмоса»

Замглавы «Роскосмоса» Овчинников умер в возрасте 40 лет
Максим Овчинников

Максим Овчинников. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер после тяжелой болезни. О смерти топ-менеджера сообщил бывший глава госкорпорации, сенатор Дмитрий Рогозин в своем Telegram.

Овчинникову было 40 лет. Бывший руководитель охарактеризовал его как талантливого экономиста и администратора.

С 2007 года Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе. В «Роскосмос», по словам Рогозина, его отпустили с «большой неохотой, там его тоже ценили». В госкорпорации Овчинников работал с 2018 года.

Ранее стало известно о смерти топ-менеджера компании «Лукойл» Владимира Некрасова. Мужчина скоропостижно скончался в результате острой сердечной недостаточности в возрасте 66 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ начали сбрасывать с дронов кассетные боеприпасы на российские регионы

      Сайты нескольких российских банков взломали

      Артур Смольянинов оставил матери невыплаченный кредит

      Российский военный получил срок за отказ ехать на СВО

      Экс-солистка «Серебра» снялась в откровенном наряде для зарубежного бренда

      Экс-глава отдела судостроительной компании получил взятку и попал в колонию

      Принца Уильяма укусил незнакомый младенец

      Названы шесть густонаселенных микробами предметов домашнего обихода

      В Абхазии продолжили поиск вооруженной группы людей

      В России аэропорты захотели ремонтировать за счет пассажиров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости