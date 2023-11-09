Умер 40-летний топ-менеджер «Роскосмоса»

Замглавы «Роскосмоса» Овчинников умер в возрасте 40 лет

Заместитель главы «Роскосмоса» Максим Овчинников умер после тяжелой болезни. О смерти топ-менеджера сообщил бывший глава госкорпорации, сенатор Дмитрий Рогозин в своем Telegram.

Овчинникову было 40 лет. Бывший руководитель охарактеризовал его как талантливого экономиста и администратора.

С 2007 года Овчинников работал в Федеральной антимонопольной службе. В «Роскосмос», по словам Рогозина, его отпустили с «большой неохотой, там его тоже ценили». В госкорпорации Овчинников работал с 2018 года.

Ранее стало известно о смерти топ-менеджера компании «Лукойл» Владимира Некрасова. Мужчина скоропостижно скончался в результате острой сердечной недостаточности в возрасте 66 лет.