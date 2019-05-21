США сжалились над Huawei

Министерство торговли США предоставило китайскому производителю смартфонов Huawei временные послабления во введенных против него ограничениях, сообщается на сайте ведомства. Сделано это для того, чтобы не создавать больших сложностей американским компаниям, имеющим контрактные договоренности с китайской корпорацией.

Министерство предоставило Huawei временные общие разрешения, которые позволят поддерживать существующие коммуникационные сети и предоставлять программное обновление пользователям, уже купившим смартфоны.

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Разрешения будут действовать до 19 августа. Что произойдет потом и как это отразится на действующих и новых клиентах компании, в сообщении не уточняется.

Ранее Huawei была включена в черный список компаний, которым запрещено сотрудничество с резидентами США без специальной лицензии от властей. Это стало следствием указа о введении национального чрезвычайного положения из-за угроз информационными технологиям, подписанного президентом Дональдом Трампом. Правительство США до этого неоднократно обвиняло Huawei в сборе персональных данных пользователей и передаче их властям Китая.

Первыми о прекращении сотрудничества с Huawei объявили Google и американские производители чипов для процессоров Qualcomm, Xinling и Broadcast. На новых устройствах китайской компании не будет их программного обеспечения и компонентов. Вместе с тем сразу несколько европейских компаний заявили о поддержке Huawei, поскольку они не имеют прямой связи с США и не обязаны подчиняться их регулирующим органам.

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