Huawei отреагировал на действия Google

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei продолжит обслуживать проданные ранее по всему миру устройства, несмотря на отказ от сотрудничества со стороны Google. Об этом говорится в заявлении компании, которое приводит ТАСС.

«Huawei будет продолжать предоставление обновлений для системы безопасности и послепродажное обслуживание всех существующих продуктов компании, в том числе смартфонов и планшетов, включая те, которые уже реализованы или хранятся на складах по всему миру», — говорится в сообщении.

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Компания продолжит развивать «безопасную и устойчивую экосистему программного обеспечения», чтобы обеспечивать интересы клиентов по всему миру. Также в Huawei заявили, что внесли большой вклад в развитие операционной системы Android от Google.

19 мая Google заявила об отказе от сотрудничества с Huawei. Причиной стал указ президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования китайской компании из-за обвинений в сборе информации о пользователях в пользу официального Пекина. Новые устройства Huawei перестанут получать доступ к сервисам Google, в том числе к онлайн-магазину приложений Google Play, однако уже выпущенные смартфоны сохранят все функции.

Примеру Google последовали и другие компании, в основном производители оборудования, использующегося в смартфонах Huawei. Среди них производители чипов для процессоров Qualcomm, Xilinx и Broadcom.

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