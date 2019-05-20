Huawei лишился ключевых партнеров из-за Трампа

Крупнейшие американские компании в сфере информационных технологий вслед за корпорацией Google разорвали бизнес-отношения с китайским производителем гаджетов Huawei. Об этом сообщает Bloomberg.

Причиной этого стал указ президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования этой компании.

В частности, производители чипов Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom заявили сотрудникам, что перестают снабжать Huawei своей продукцией вплоть до особого распоряжения. При этом представители компаний отказались от официальных комментариев.

Издание поясняет, что Intel является основным поставщиком серверных чипов для китайской компании, Qualcomm предоставляет процессоры и модемы для смартфонов, Xilinx продает интегральные микросхемы программируемой логики, а Broadcom является поставщиком коммутационных чипов.

19 мая стало известно, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google

Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.

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