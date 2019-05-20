Google успокоил пользователей Huawei

Представитель Google прокомментировал информацию о запрете сотрудничества с китайским производителем гаджетов Huawei. Позицию корпорации он озвучил агентству Reuters.

Он пояснил, что в компании в настоящее время изучают указ президента США Дональда Трампа и пытаются спрогнозировать его последствия. При этом для пользователей, которые уже приобрели смартфоны данного китайского производителя, приложения Google Play и Google Play Protect продолжат работать.

Других подробностей, кроме подтверждения прекращения бизнес-контактов между Google и Huawei, собеседник агентства не привел.

19 мая сообщалось, что смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты.

Министерство торговли США добавило Huawei и 70 ее филиалов в черный список 16 мая. По мнению представителей США, это решение затруднит продажи некоторых продуктов компании, поскольку она зависит от американских поставщиков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!