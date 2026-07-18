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02:42, 18 июля 2026Бывший СССР

В Молдавии «русские» десятикратно обошли «молдаван»

РИА Новости: Самая распространенная фамилия в Молдавии Русу переводится как «русский»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу или Руссу, что переводится как «русский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного регистра страны.

По данным агентства, в стране данную фамилию носят более 24,9 тысячи человек или 7,6 тысячи семей. Кроме того, свыше пяти тысяч человек носят фамилию Руснак, которая она произошла от древнего славянского самоназвания «русины».

В общей сложности в Молдавии зарегистрировано свыше 73 тысяч фамилий, из которых 50 самых популярных насчитывают не менее тысячи семей.

Ранее в Латвии предложили запретить русские имена и фамилии. Как сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов, подобные призывы звучат от общественников, блогеров и даже политиков.

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