В Молдавии «русские» десятикратно обошли «молдаван»

РИА Новости: Самая распространенная фамилия в Молдавии Русу переводится как «русский»

Самой популярной фамилией в Молдавии оказалась Русу или Руссу, что переводится как «русский». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные государственного регистра страны.

По данным агентства, в стране данную фамилию носят более 24,9 тысячи человек или 7,6 тысячи семей. Кроме того, свыше пяти тысяч человек носят фамилию Руснак, которая она произошла от древнего славянского самоназвания «русины».

В общей сложности в Молдавии зарегистрировано свыше 73 тысяч фамилий, из которых 50 самых популярных насчитывают не менее тысячи семей.

Ранее в Латвии предложили запретить русские имена и фамилии. Как сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов, подобные призывы звучат от общественников, блогеров и даже политиков.