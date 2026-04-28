В европейской стране предложили запретить русские имена

00:38, 28 апреля 2026

Депутат Росликов: В Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии
Марина Совина (ночной редактор)

В Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии. Об этом сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что подобные призывы звучат от общественников, блогеров и даже политиков. «Одно из предложений публичных людей было — это вопрос фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять» , — рассказал Росликов.

Кроме того, по его словам, некий латвийский «лидер мнений» предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах, аргументируя это тем, что использование негосударственного языка в общественном пространстве запрещено.

Ранее Латвия вышла из специальной комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА) в знак протеста против допуска России к международным турнирам.

