В европейской стране предложили запретить русские имена

Депутат Росликов: В Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии

В Латвии предлагают запретить русские имена и фамилии. Об этом сообщил депутат Рижской думы Алексей Росликов в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что подобные призывы звучат от общественников, блогеров и даже политиков. «Одно из предложений публичных людей было — это вопрос фамилий и имен, чтобы они просто исчезли. Мол, хватит, будем полностью ассимилировать, как они любят это слово повторять» , — рассказал Росликов.

Кроме того, по его словам, некий латвийский «лидер мнений» предлагал запретить русскоязычные надписи на могилах, аргументируя это тем, что использование негосударственного языка в общественном пространстве запрещено.

