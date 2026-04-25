Новости спорта
12:48, 25 апреля 2026Спорт

Латвия устроила акцию против допуска российских баскетболистов

Латвия в знак протеста против допуска России к турнирам вышла из комиссии ФИБА
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

Латвия в знак протеста против допуска России к международным турнирам вышла из специальной комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА), в которую входил бывший президент республики Раймондс Вейонис. Об этом он сообщил TVNET.

Решение Латвии связано с позицией регулятора по вопросу допуска спортсменов и команд из так называемых стран‑агрессоров, в числе которых фигурирует Россия. Вейонис покинул комиссию ФИБА, чтобы публично продемонстрировать недовольство решениями федерации в отношении участия российских и белорусских баскетболистов в международных соревнованиях.

23 апреля ФИБА допустила сборные России и Белоруссии к участию в турнирах юношеской Лиги наций в формате 3×3.

Российские баскетбольные клубы и сборная отстранены от международных турниров с марта 2022 года. Из-за этого отечественные баскетболисты пропустили Олимпиаду-2024 и ряд других крупных турниров.

