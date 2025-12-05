ФИБА: Сборная России получит возможность отобраться на Олимпиаду-2028

Сборная России по баскетболу получит возможность отобраться на Олимпиаду-2028. Об этом со ссылкой на пресс-службу Международной федерации баскетбола (ФИБА) сообщает РИА Новости.

«Центральный совет подтвердил, что, когда позволит ситуация, ФИБА будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия игроков обеих федераций в Олимпийских играх 2028 года», — гласит сообщение.

В Центральном совете ФИБА отметили, что сборные России и Белоруссии смогут квалифицироваться на Игры альтернативным способом. На этом же заседании было принято решение продлить отстранение двух команд от турниров до февраля 2026 года.

При этом в ФИБА признали, что сборные России и Белоруссии гарантированно пропустят крупные турниры в 2026 и 2027 году. Нынешний статус команд не позволит им даже поучаствовать в отборе на соревнования.

Российские баскетбольные клубы и сборная отстранены от международных турниров с марта 2022 года. Из-за этого отечественные баскетболисты пропустили Олимпиаду-2024 и ряд других крупных турниров.