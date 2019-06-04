Apple и Google потеряли десятки миллиардов долларов

Суммарная рыночная капитализация Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple и Facebook, главных мировых IT-корпораций, просела на 182 миллиарда долларов, пишет «Коммерсантъ».

Эксперты связывают падение с новостями о том, что американская Федеральная торговая комиссия планирует начать антимонопольную проверку в отношении Amazon и Facebook, а Минюст США — в отношении Apple и Google.

Отмечается, что на внебиржевых торгах акции Alphabet опустились в цене примерно на семь процентов. Стоимость одной акции достигла 1027 долларов — это самый низкий уровень за последние пять месяцев. В совокупности Alphabet потеряла 57 миллиардов долларов.

Amazon и Facebook потеряли 61 и 55 миллиардов долларов соответственно. Котировки онлайн-ритейлера просели на 4,5 процента, а рыночная капитализация социальной сети — на 7,5 процента.

Apple пострадала меньше всего: акции компании упали всего на один процент, и рыночная капитализация корпорации просела в итоге на девять миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!