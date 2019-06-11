Назван самый дорогой в мире бренд

Самым дорогим брендом в мире стал американский Amazon. Его стоимость за год возросла до 315 миллиардов долларов. Это следует из рейтинга Top 100 Most Valuable Global Brands, опубликованного на сайте агентства Kantar Millward Brown.

За год Amazon поднялся в списке с третьего места. На второй позиции Apple (309,5 миллиарда долларов), на третьей — лидер прошлого года Google (309 миллиардов). Также в десятку самых дорогих брендов вошли Microsoft (251,2 миллиарда), Visa (177,9 миллиарда), Facebook (158,9 миллиарда), Alibaba (131,2 миллиарда), Tercent (130 миллиардов), McDonald's (130,3 миллиарда), AT&T (108,3 миллиарда).

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По версии Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Его стоимость журнал оценивает в 205,8 миллиарда долларов. На второе место Forbes поместил Google (167,7 миллиарда), на третье — Microsoft (125,3 миллиарда). Amazon расположился на четвертой строчке со стоимостью бренда в 97 миллиардов долларов.

Amazon — американская технологическая компания, основанная Джеффом Безосом. Она специализируется на продаже товаров и услуг через интернет. Ее глава является самым богатым человеком в мире — состояние Безоса оценивается в 147,9 миллиарда долларов.

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