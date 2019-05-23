Назван самый дорогой в мире бренд

Корпорация Apple получила выручку в размере 266 миллиардов долларов и заняла первое место в ежегодном рейтинге самых дорогих мировых брендов по версии Forbes. Полный список опубликован на сайте журнала.

На втором и третьем месте оказались Google и Microsoft с показателями выручки в 136 миллиардов и 110 миллиардов долларов соответственно. Также в первую десятку вошли Amazon, Facebook, Coca-cola, Samsung, Disney, Toyota и McDonald’s.

Общая стоимость первой сотни мировых брендов выросла на восемь процентов по сравнению с прошлым годом и составила 2,33 триллиона долларов. Самый быстрый рост показали бренды, связанные со сферой IT. Так, стоимость компании Amazon выросла на 37 процентов и составила 97 миллиардов долларов.

Резкий рост также можно наблюдать у Netflix, Google и Adobe — 34, 27 и 27 процентов соответственно.

В топ-100 компаний вошли 56 американских брендов. На втором месте находится Германия — 11 брендов, на третьем — Франция и ее семь компаний, а замыкает четверку Япония — шесть фирм.

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