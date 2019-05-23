Названы самые богатые наследники в России

Журнал Forbes подготовил рейтинг 48 наследников российских миллиардеров, которые в общей сложности должны унаследовать 238 миллиардов долларов.

Если совокупный капитал поделить на количество наследников, то их среднее состояние будет равняться 1,45 миллиарда рублей. В действительности суммы значительно варьируются.

Самым богатым наследником стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуф, который унаследует 21,8 миллиарда долларов.

Далее следуют двое детей крупнейшего акционера «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона, к которым перейдет по 12,2 миллиарда долларов. На третьем месте дети владельца Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding Владимира Лисина — Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины, которым достанется по 7,6 миллиарда долларов.

Меньше всего получат каждый из 23 детей банкира Романа Авдеева, каждому из которых причитается по 74 миллиона долларов.

По оценке Forbes, за 2018 год самым богатым бизнесменом России стал Леонид Михельсон, чье состояние оценили в 24 миллиарда долларов. Второе место получил Владимир Лисин (21,3 миллиарда долларов). Замыкает тройку Вагит Алекперов (20,7 миллиарда долларов).

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