Названы компании с самыми дорогими начальниками в России

«Норильский никель» возглавил составленный журналом Forbes рейтинг российских компаний с самыми высокими премиями топ-менеджменту. На выплаты руководству в организации потратили в общей сложности 6,8 миллиарда рублей.

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Журналисты проанализировали официальную отчетность 100 самых крупных компаний страны по рыночной капитализации (совокупной рыночной стоимости всех выпущенных в обращение акций). В итоговый список вошли только 25 компаний с наибольшими выплатами топ-менеджерам.

Второе место занял Сбербанк. Его руководители по итогам прошлого года получили премии на 4,3 миллиарда рублей. В первую пятерку также вошли «Газпром» (4,3 миллиарда), «Роснефть» (четыре миллиарда) и ВТБ (3,7 миллиарда).

Всего участники рейтинга потратили на выплаты 54,5 миллиарда рублей. Больше всего компаний представляют нефтегазовый сектор (17,3 миллиарда рублей совокупного вознаграждения), далее следуют банки (9,6 миллиарда) и металлургия (9,4 миллиарда).

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