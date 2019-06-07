Самый богатый человек в мире поделился секретом успеха

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос назвал три вещи, на которые должны обратить начинающие предприниматели, желающие добиться успеха. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, самое важное — быть клиентоориентированным. «Выясните, что доставляет им [клиентам] наибольшую радость», — сказал Безос. Он также заявил, что начинающие предприниматели должны быть готовы к неудачам, и чтобы двигаться вперед, нужно делать смелые шаги.

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«Вы должны признать, что ваш бизнес во многом будет экспериментом, который может потерпеть неудачу. Это нормально. Вот, что такое риск», — сказал Безос.

Глава Amazon назвал очень важной веру в собственный проект. По его словам, если ее нет, то и ввязываться в бизнес нет никакого смысла, поскольку будет сложно конкурировать с другими компаниями. «У вас должна быть страсть к тому, чем вы собираетесь заниматься и что планируете развивать», — заключил он.

Основатель Amazon возглавляет рейтинг богатейших бизнесменов планеты по версии Forbes. По данным на 7 июня его состояние оценивается в 147,9 миллиарда долларов. В 2019 году Безос развелся со своей женой Маккензи, выплатив ей отступные в размере 35 миллиардов долларов, однако и после этого остался самым состоятельным человеком планеты.

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