Бывшая жена богатейшего человека в мире отсудила 35 миллиардов долларов

Глава компании Amazon, богатейший человек в мире Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили, что пришли к соглашению по разделу имущества после развода. Как следует из сообщения в Twitter, опубликованного супругой миллиардера, после расставания она получит более 35 миллиардов долларов.

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В рамках достигнутого соглашения Маккензи Безос согласилась уступить мужу все акции газеты The Washington Post и аэрокосмической компании Blue Origin. За ней остались четыре процента акций Amazon (четверть совместной доли) — их стоимость оценивается в 35,7 миллиарда долларов, пишет Bloomberg. 4 апреля пара подала ходатайство о разводе, официальное решение ожидается в начале июля, отмечает Forbes.

После развода Маккензи Безос займет четвертое место в рейтинге богатейших женщин планеты по версии Bloomberg. По подсчетам журнала, она окажется третьей в рейтинге, уступая только наследнице косметической компании LʼOreal Франсуазе Беттанкур-Мейер (52,9 миллиарда долларов) и дочери основателя Walmart Элис Уолтон (45 миллиардов долларов). Джефф Безос с состоянием свыше 110 миллиардов долларов после развода сохранит статус богатейшего человека планеты.

«Я рада, что процесс расторжения брака с Джеффом завершился при взаимной поддержке», — написала Маккензи. Она сообщила, что теперь ей «не терпится реализовать собственные планы», и поблагодарила мужа за прошлое. Джефф Безос с своем Twitter-аккаунте также поблагодарил ее «за доброту и поддержку» и отметил, что в течение 25 лет брака Маккензи была «замечательным партнером, союзником и матерью».

Джефф Безос сообщил о намерении развестись с женой в январе 2019 года. Поводом для развода стал роман миллиардера с бывшей телеведущей Лорен Санчес. По закону супруги должны разделить имущество, в том числе доход, полученный за время совместной жизни. Оставалось неизвестным, заключали ли Джефф и Маккензи Безос брачный договор, в котором прописаны другие условия разделения имущества в случае развода.

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