Названы автомобили с самыми проблемными коробками передач

Объявлен список автоматических коробок передач, которые доставляли автовладельцам больше всего проблем. Рейтинг составило издание «За рулем», опираясь на отзывы на тематических форумах.

Недовольство вызвала коробка Hydra-matic GM 6T30/6T40, которую ставят на Chevrolet Cruze, Aveo, Cobalt, и на Opel Astra J, Mokka и Antara. О проблемах с ним водители говорят начиная от пробега в 30 тысяч километров. Сбои фиксируются в работе гидроблока и соленоидов, также коробка перегревается, что может вызвать трещины в корпусе. В список также вошли агрегаты DP0/DP2 (ими оборудованы Renault Logan и Sandero, а также многие модели Peugeot и Citroen). Больше всего водителей раздражает, что машина с такой коробкой «не умеет выбираться из грязи», большие нагрузки чреваты поломками.

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В рейтинг попал АМТ DSG (DQ200) производства Volkswagen, которые стоят на некоторых моделях Volkswagen, Skoda и Seat. Водителям не нравится дерганые переключения передач, к 100 тысячам километров, пишет издание, ломается большинство трансмиссий таких агрегатов.

Нарекания также вызвал вариатор Jatco JF011E, который стоит на Nissan, Renault, Mitsubishi, Citroen, Peugeot, Dodge, Jeep и Suzuki. Владельцам в целях профилактики рекомендуют чаще менять фильтры и жидкость в вариаторе.

Отдельно составители списка отметили ВАЗовскую АМТ, которыми комплектуется Lada Vesta. Механизм сцепления быстро изнашивается при перегревах, это приводило к тряске и ударам, также водители обратили внимание на внезапный сброс передач. Самой ненадежной издание признало отечественную АМТ. «Ресурс остальных агрегатов даже при худших вариантах развития событий в среднем чуть больше», — говорится в заключении.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), продажи автомобилей Lada в июне сократились более чем на четверть (27,9 процента) — до 404 штук. В первом полугодии 2019 года показатели сократились на 12,7 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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