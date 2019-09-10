Ценам на машины в России предсказали взлет

Цены на автомобили в России могут вырасти на 2-4 процента из-за возможного повышения утилизационного сбора с 1 января 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Повысить утилизационный сбор на на 80-110 процентов предложил Минпромторг, заявили источники. Мера призвана компенсировать сентябрьское снижение импортных пошлин Россией в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), отмечает издание.

Утилизационный сбор появился в России в 2012 году, и его сразу начали трактовать как компенсацию за снижение пошлин после вступления России в ВТО. Сначала его платили только импортеры автомобилей, однако с 2014 года его формально распространили и на остальной рынок. Локализованные в России автоконцерны получили взамен промышленные субсидии. С тех пор сбор неоднократно повышали. Последнее повышение произошло в 2018 году — тогда увеличились и цены на автомобили.

Эксперты отмечают, что нынешнее снижение импортных пошлин последнее. Однако это не значит, что утилизационный сбор больше не будут повышать, поскольку на уровень защиты внутреннего рынка влияют не только пошлины, но и курсы валют: сбор платится в рублях, и его доля в цене импортного автомобиля при ослаблении рубля уменьшается, пояснил Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала».

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