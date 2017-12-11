СМИ узнали о резком росте цен на автомобили в 2018 году

Министерство промышленности и торговли России предложило правительству с 2018 года повысить утилизационный сбор на легковые машины на 87-125 процентов, что на фоне роста акцизов приведет к росту цен на автомобили на 10-17 процентов. Об этом в понедельник, 11 декабря, пишет газета «Коммерсантъ».

Источники газеты утверждают, что сбор на легковые машины будет увеличиваться в зависимости от объема двигателя автомобиля. Собеседник издания утверждает, что подготовленный Минпромторгом документ уже находится в правительстве.

В министерстве «Коммерсанту» сообщили, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов автомобилей, а также их экологичности, объема производства и импорта. Там отметили, что в грузовом сегменте индексация составит от 15 до 40 процентов, Средневзвешенная индексация сбора составит от 15 до 17,5 процентов.

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Отмечается, что отечественным концернам его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам. В то же время ожидается, что она заденет и иностранные концерны, импортирующие часть моделей, которые были произведены на построенных в России заводах.

«Коммерсантъ» обратился за комментариями к представителям автоконцернов. Один из источников издания сообщил, что сотрудники компании находятся «в шоке и недоумении». Он отметил, что затраты на утилизацию «совершенно точно не выросли на 100% и более». Также собеседник газеты полагает, что такой шаг нанесет ущерб тренду на восстановление российского авторынка, а также напомнил, что с 2018 года акцизы на автомобили будут повышены, что так же повлечет за собой рост цен. Другой собеседник «Коммерсанта» заявил, что подобное решение «абсолютно неприемлемо ни с точки зрения планирования бизнеса, ни с точки зрения здравого смысла».

Представитель компании SBS Consulting Дмитрий Бабанский в разговоре с изданием также выразил опасения в связи с влиянием роста утилизационного сбора на восстановление авторынка и отметил, что цены на машины с учетом роста акцизов в 2018 году могут вырасти в среднем на 10–17 процентов.

В сентябре стало известно о предложении Министерства финансов увеличить размер утилизационного сбора на автомобили на 15 процентов. По подсчетам министерства, такой шаг принес бы госказне дополнительно более 28 миллиардов рублей.

В настоящее время все автопроизводители обязаны платить утилизационный сбор. Изначально, в 2012 году, он был введен только для иностранных автоконцернов, импортирующих машины в Россию или имеющих на территории страны сборочные мощности. Однако это вызвало возмущение стран-партнеров России по ВТО, в результате чего в 2014-м сбор распространили и на отечественных автопроизводителей. Однако последним государство выплачивает субсидии, позволяющие покрыть расходы на уплату сбора. Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей с единицы, для грузовиков и автобусов — 150 тысяч. Его размер может отличаться в зависимости от массы автомобиля, объема его двигателя и года выпуска.