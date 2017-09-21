СМИ узнали о возможном росте цен на иномарки в 2018 году

Минфин предлагает c 1 января 2018 года увеличить на 15 процентов размер утилизационного сбора на автомобили. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2018-2020 годы.

По подсчетам министерства, это принесет госказне дополнительно более 28 миллиардов рублей. Общие поступления от утильсбора при этом должны вырасти до 223,4 миллиарда рублей в следующем году и 259,8 миллиарда — в 2019-м. При расчете учитывался также рост автопарка и введение с 2019 года сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения. Источники издания в автоконцернах предполагают, что увеличение размера утилизационного сбора может привести к росту стоимости импортируемых автомобилей. При этом на ценах локализованных в России моделей это существенно сказаться не должно.

Газета напоминает, что в 2016 году индексация уже проводилась: в связи с ослаблением рубля его увеличили на 65 процентов. В Минэкономразвития изданию заявили, что выступают против нового повышения ставок утильсбора.

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Правительство 18 сентября в целом одобрило подготовленный Минфином проект бюджета, но премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 22 сентября доработать документ.

В настоящее время все автопроизводители обязаны платить утилизационный сбор. Изначально, в 2012 году, он был введен только для иностранных автоконцернов, импортирующих машины в Россию или имеющих на территории страны сборочные мощности. Однако это вызвало возмущение стран-партнеров России по ВТО, в результате чего в 2014-м сбор распространили и на отечественных автопроизводителей. Однако последним государство выплачивает субсидии, позволяющие покрыть расходы на уплату сбора. Базовая ставка для легковых машин составляет 20 тысяч рублей с единицы, для грузовиков и автобусов — 150 тысяч. Его размер может отличаться в зависимости от массы автомобиля, объема его двигателя и года выпуска.