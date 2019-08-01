Самая популярная в России машина снова подорожала

С 1 августа в России поднялись цены на все модели автомобилей Lada. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Автостата.

В среднем цены поднялись на 1 процент. «Но если смотреть по семействам, то сильнее всего прибавила в цене Vesta — семь тысяч рублей. Автомобили семейства Largus стали дороже на шесть тысяч рублей. А вот Granta, 4х4 и XRay подорожали на пять тысяч рублей», — говорится в сообщении. Информацию о увеличении цен подтвердили в «АвтоВАЗе». «Да, это так. Корректировка не связана с поставщиками. Точно — на 0,9 процента (повышение цены — прим. "Ленты.ру")», — рассказал ТАСС представитель концерна.

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О грядущем подорожании Lada в конце июля сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Предполагалось, что это связано с временной остановкой производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих.

Новое повышение цен на автомобили стало третьим в течение года. До этого машины дорожали в июле также на один процент из-за инфляции. В январе все модели «АвтоВАЗа» дорожали на три процента. Тогда главной причиной послужило повышение НДС с 18 до 20 процентов.

По данным агентства, автомобили Lada стали самыми продаваемыми машинами по итогам июня 2019-го: в стране купили более 28,2 тысячи таких машин. На втором месте по популярности оказались легковушки Kia, за ними следуют модели Hyundai, Renault и Volkswagen.

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