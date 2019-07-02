«АвтоВАЗ» остановил производство

Российский автомобильный концерн «АвтоВАЗ» сообщил о необходимости остановить производство в связи со срывом поставок деталей и запчастей. Об этом рассказал представитель концерна, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки», — отметил представитель концерна. Сроки восстановления производства «АвтоВАЗ» пока не называет.

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Виновником остановки производства не в первый раз стал завод «Автокомпонент», который срывает контрактные обязательства, отмечает ТАСС. Производство будет остановлено на заводах компании в Ижевске и Тольятти с 3 июля 2019 года.

В июне сообщалось, что крупнейший в России производитель легковых автомобилей решил отказаться от статуса публичной компании, чтобы не публиковать финансовую отчетность. Также недавно компания объявила о повышении цен на все модели автомобилей Lada.

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