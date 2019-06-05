«АвтоВАЗ» ушел в тень

Крупнейший в России производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» решил отказаться от статуса публичной компании. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

До сих пор компания именовала себя публичным акционерным обществом (ПАО), теперь она получит статус акционерного общества (АО).

Как уточнили в организации, такое решение связано с планом по рекапитализации «АвтоВАЗА». Отмечается, что оно направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений.

Изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать содержание устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, а также других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг.

В апреле сообщалось, что «АвтоВАЗ» впервые за десять лет получил прибыль. Она составила 5,86 миллиарда рублей против убытка в 9,66 миллиарда рублей годом ранее.

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