На «АвтоВАЗе» произошла авария

На «АвтоВАЗе» произошел прорыв трубы магистрального водопровода, что привело к остановке главного производственного конвейера. Об этом сообщает «Интерфакс» со слов со ссылкой на представителя компании.

В результате аварии работа встала, а сотрудников отправили по домам. Работу приостановили примерно в 10:00 по московскому времени (11:00 по местному). Представитель профсоюза завода рассказал агентству, что версии аварии разнятся.

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«Одни говорят: отключили горячую воду — из-за этого не работает подогрев окраски, другие — что на "окраске" случилась авария», — рассказал представитель независимого профсоюза Леонид Емшанов.

В компании заверили, что в ближайшее время работа будет восстановлена, а реальная причина сбоя — авария на трубопроводе. «Из-за прорыва трубы магистрального водопровода временно остановлено производство в отдельных подразделениях "АвтоВАЗа". Авария будет ликвидирована в ближайшие часы», — заявил представитель «АвтоВАЗа».

На главном конвейере завода выпускают автомобили Lada Xray, Lada Largus, а также автомобили альянса Renault-Nissan — Renault Logan, Renault Sandero и другие. Линии сборно-кузовного производства работают в штатном режиме.

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