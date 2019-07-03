Поставщик деталей «АвтоВАЗа» объяснился

Группа компаний «Автокомпонент» объяснила причины остановки поставок комплектующих деталей автомобильному концерну «АвтоВАЗ». Об этом сообщается на сайте радиостанции «Говорит Москва».

Отмечается, что стороны не смогли договориться о ценах на детали. Поставщик добавил, что сложившаяся ситуация стала результатом «затяжных переговоров», которые ведутся еще с октября.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил о необходимости остановить производство на заводах компании в Ижевске и Тольятти с 3 июля 2019 года в связи со срывом поставок деталей и запчастей. Сроки восстановления производства пока не называются.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!