Lada станет еще дороже

«АвтоВАЗ» поднимет цены на все модели автомобилей Lada, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В среднем машины подорожают на 5-7 тысяч рублей или на один процент от стоимости. Очередное повышение произойдет с августа. Так, седан Granta в базовой комплектации будет стоить 449,9 тысячи рублей (плюс 1,1 процента), хетчбэк Xray — 614,9 тысячи рублей (плюс 0,8 процента). Сильнее всех подорожает седан Vesta — 606,9 тысячи рублей (плюс 1,2 процента).

Собеседник газеты предположил, что очередное подорожание связано с ситуацией с поставками завода «Автокомпонент».

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В начале июля «АвтоВАЗ» остановил производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске из-за срыва поставок комплектующих. Работу возобновили 5 июля.

Повышение цен в августе станет третьим с начала года. До этого машины дорожали в июле также на один процент из-за инфляции. В январе все модели «АвтоВАЗа» дорожали на три процента. Тогда главной причиной послужило повышение НДС с 18 до 20 процентов.

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