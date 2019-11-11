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В России подорожали автомобили

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Цены на автомобили в России поднялись и продолжают расти. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на диллеров.

Издание отмечает, что спрос на машины в стране упал, но стоимость некоторых моделей выросла на 10 процентов с прошлого года. Аналитики концернов объяснили это низкой загрузкой производств в России. В результате производители закладывают растущие издержки в цену, несмотря на снижение продаж.

Специалисты отметили, что с июня по ноябрь стоимость Hyundai Solaris выросла на 5 тысяч рублей. Также наблюдался рост цены на модель Elantra, она подорожала на 10 тысяч рублей. Однако больше всего выросла стоимость Sonata — на 20 тысяч рублей.

Chevrolet Niva подорожала на 7–9 тысяч рублей, а Skoda Rapid — на 12–18 тысяч. За Peugeot 408 и Citroen C4 придется отдать на 12 тысяч рублей больше, чем в прошлом году. Все модели УАЗа также подорожали: цена на них выросла от 5 до 20 тысяч рублей. Отдельные комплектации Kia Cerato стали дороже примерно на 30 тысяч рублей. Volkswagen поднял цену на отдельные модели на 14 тысяч. Nissan Qashqai и Terrano получили прибавку на 10 и 24 тысячи рублей соответственно.

Подорожали также автомобили марок Jeep и Fiat на 2 и 1,5 процента. BMW тоже поднял цены, больше всего — на X7, на 2,5 процента.

Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов рассказал, что на продаже автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей российский производитель зарабатывает не более 3 процентов от его стоимости. Несмотря на то, что автомобиль может превратиться в предмет роскоши из-за падения доходов населения, производители смогут удержаться на плаву только при повышении цен.

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать меньше машин. За год показатель упал на 5,2 процента, сильнее всего снижение показателей затронуло производителей Nissan, Mitsubishi и Lada.

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