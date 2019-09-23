Россиян предупредили о скором взлете цен на машины

Россиянам следует покупать машины до 1 января 2020 года, когда из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор стоимость автомобилей взлетит. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Материалы по теме Быстрее, мощнее В автомобильном мире новая революция. И дело не только в электричестве

По их данным, продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России снизились на 2,3 процента с января по август. Аналитики ожидают, что соответствующая динамика сохранится на рынке до конца года.

До конца 2019-го цены на автомобили не изменятся, поскольку автопроизводители не хотят останавливать продажи в стагнирующем сегменте, пояснил гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Как сообщалось ранее, половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин. Порядка 15 процентов заявили об отказе от автомобилей из-за финансовых трудностей и попытки сэкономить.

Цены на авто в России взлетят с начала 2020 года на 1,5-2 процента из-за повышения утилизационного сбора. Мера призвана компенсировать сентябрьское снижение импортных пошлин Россией в рамках Всемирной торговой организации.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!