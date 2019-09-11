Министр рассказал о скором росте цен на автомобили

Повышение в России утилизационного сбора для автомобилей приведет к росту их цен на 1,5-2 процента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова.

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По словам министра, по некоторым категориям автомобилей повышение утилизационного сбора с 1 января 2020 года может превысить 120 процентов. Индексация связана с уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля, заявил глава Минпромторга.

О предложении Минпромторга повысить утилизационный сбор в России с 1 января стало известно накануне. Сообщалось, что в среднем сбор может вырасти на 80 процентов, для легковых автомобилей — на 110 процентов. Мера призвана компенсировать сентябрьское снижение импортных пошлин в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Аналитики оценили возможный рост цен на автомобили от повышения сбора в 2-4 процента.

Утилизационный сбор ввели в России в 2012 году и с тех пор неоднократно повышали. Его сразу начали трактовать как компенсацию за снижение пошлин после вступления России в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, однако с 2014 года его формально распространили и на остальной авторынок. Локализованные в России автоконцерны взамен получили субсидии.

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