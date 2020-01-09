Цены на автомобили в России взлетели

С начала года цены на новые автомобили в России взлетели на 2-6 процента в зависимости от стоимости, модели и комплектации. Об этом со ссылкой на информацию автодилеров пишет «Коммерсантъ».

Причиной роста цен называют повышение утилизационного сбора в среднем на 110 процентов, однако дороже стали и автомобили российского производства, которым эти сборы компенсируют.

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Так, цены на Lada выросли на 2-3 процента. Например, седаны Vesta стали дороже на 15-23 тысячи рублей, а семейство Granta — на 11-15 тысяч рублей. В Renault объяснили, что это связано с «небольшими изменениями в оборудовании», например, с установкой «ЭРА-Глонасс», и макроэкономической ситуацией.

В Subaru говорят о росте цен на 3-6 процента. Дилер «Авилон» сообщил о подорожании Mercedes на 3,5 процента, BMW — на 1,5–4 процента, Audi А3 — на 5,2%. Гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин рассказал о подорожании в целом на 2-3 процента. По его мнению, в премиум-сегменте рост в итоге достигнет семи процентов.

При этом эксперты отмечают, что январе и феврале покупатели могут успеть купить автомобиль по старой цене, а пересмотр стоимости еще не закончен. В частности, локальные производители пока не подсчитали убытки от новых правил компенсации утильсбора. Также в Volvo отметили вероятность дальнейшего роста цен в первом полугодии.

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