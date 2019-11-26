Возможность резкого подорожания автомобилей в России опровергли

Резкого роста цен на автомобили в России после повышения ставок утилизационного сбора не ожидается. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга, передает «Интерфакс».

Сдержать цены на российские автомобили помогут меры государственной поддержки. У импортируемых автомобилей доля индексации утилизационного сбора составляет два-пять процентов, поэтому существенно отразиться на их стоимости изменения также не должны, заключили в ведомстве.

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